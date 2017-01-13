13.01.2017 12:25 Samsun'da şofben zehirlemesi: 2 ölü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi 312. Sokak No 2/1'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Belediyesinde memur olarak çalışan Bayram Varol (58) ve eşi Neziha Varol'un(61) banyo önünde yattığını gören zihinsel engelli çocukları Halil Varol olayı yakınlarına bildirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra karı-kocanın cenazeleri otopsi için 12 acil servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediyede çalışan Bayram Varol'un biri engelli 3 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Adnan Aci/İHA)

