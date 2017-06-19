Samsun'da olaylı yıkım: 3 gözaltı

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediyeye ait iş yerlerini yıkmaya gelen görevlilerle esnaflar arasında yaşanan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediyeye ait iş yerlerini yıkmaya gelen görevlilerle esnaflar arasında yaşanan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam Belediyesine ait Cumhuriyet Meydanında bulunan iş yerleri hakkında, riskli alan olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Yıkım için gelen belediye ekipleri ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Belediye tarafından verilen süre içerisinde iş yerlerini boşaltmayan esnaf tahliye ve yıkıma karşı direndi. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gelen esnaf ellerinde kontratları olduğunu söyleyerek yıkımı engellemek istedi. 28 yıldır belediyeye ait iş yerinde çay ocağı işleten Ali Topal, "Bize yer verileceği söylendi. Bize dükkan yapacaklardı ama yapmadılar. Şu anda mağduruz. Benim yapacak hiç bir işim yok. Evim ocağım hepsi kira" dedi.



"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

İş yerlerini boşaltılması istenen esnaflar ise "Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Bizim burada mağdur edilmeyeceğimiz söylendi. 'Hakkı olanın hakkı verilecek' dendi. Biz de hakkımız olanı istiyoruz. Burada sözleşmesi devam eden esnaf arkadaşlarımız var. 'Dükkan yapılacak' diye söz verdiler. 'Hiç bir esnaf mağdur edilmeyecek' dedikleri halde, bütün dükkanlarımız dolu halde yıkım kararları geldi" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'na Samsun'dan gelen çevik kuvvet ekipleri ve civar ilçelerden gelen takviye polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yıkım için gelen belediye ekipleri ile esnaflar arasında gerginlik yaşandı. Ellerinde sözleşmeler olduğunu söyleyerek iş yerlerini yıkım için boşaltmaya karşı çıkan esnaflar ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Çevik kuvvet ile esnaflar arasında arbede yaşanırken, gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yapılan konuşmalar sonunda esnaflar iş yerlerini boşaltmak mecburiyetinde kaldı. İş yerlerinin boşaltılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda belediyeye ait binaların yıkım işlemi başladı.

(Ahmet Şükrü Uluçay /İHA)