06.01.2017 11:00 Samsun'da mezbaha sorunu

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Samsun'a mezbaha yapılması gerektiğini, aksi takdirde kaçak kesimin artabileceğini söyledi. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Samsun'a mezbaha yapılması gerektiğini, aksi takdirde kaçak kesimin artabileceğini söyledi.



Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Bafra mezbahasının kapanmasının ardından Samsun'daki mezbaha sorununa değinmek için basın açıklamasında bulundu. Mezbaha olmadığı için çevre illerde kesim yaptıklarını ifade eden Başkan Ömür Şen, "Bafra mezbahası zaten kapanacaktı. Yaklaşık 2 milyon TL masrafı olduğu söyleniyordu. Samsunlu kasaplar olarak, yine de mecburiyetten bu mezbahayı kullanıyorduk. Samsun'daki mezbahalar birer birer kapanıyor. Biz de özel mezbahalara gitmemek için Balıkesir, Amasya, Diyarbakır gibi illere gidip, malımızı orada keserek malları yükleyip Samsun'a getiriyoruz" dedi.



"Kaçak et kesimi artabilir"



6 senedir mezbaha yerinin boş beklediğini belirten Ömür Şen, "6 senedir Adalar mevkisindeki mezbaha yapılacak yerimiz bekliyor. Yıllardır Samsun'un mezbaha sorunu çözülemedi. Bafra mezbahası ile idare ediyorduk. Onu da kapattılar. Mezbahanın kapanması, kaçak et kesiminin de artmasına neden olabilir. Özel mezbahalarda veya şehir dışında mallarını kestirmek istemeyen kasaplar, merdiven altı kesimlere yönelebilir. 100 kiloluk malı, kilo başına 2 liradan keseceksek ya da özel mezbahalarda sakatat ve derileri bırakacaksak bu işi yapmayalım. 2016 yılı bizim için çok kötü geçti. Etin kilosunun maliyeti bize 33 liraya geliyor. 35 liradan et satmak zorundayız" diye konuştu.



"20 esnaf kepenk kapattı"



Kasapların bir bir kepenk kapattığını vurgulayan Şen, "2016 yılında 20 esnafımız kepenk kapattı. Zaten Samsun'da 120 tane kasabımız vardı. 100 tane kasabımız kaldı. İşler bu şekilde devam ederse kapatanların sayısı daha da çoğalabilir. Samsun merkezde bir tek Tekkeköy mezbahası kaldı. O da günde 6 büyükbaş kesme kapasitesine sahip. Şu anda Samsun'a en yakın mezbaha Vezirköprü ve Havza'da var. Oralara da gidip mal kesip getirmek maliyeti arttırıyor. Merkezde bir mezbaha olsaydı kilo başına 1,5 lira karımız olacaktı. Bu da esnafları maddi açıdan rahatlatacaktı. Uzak illerden malları kesip buraya getiriyoruz. 2 gün yollarda geçiyor. 2 gün de dolapta kalıyor. Bu et ne kadar sağlıklı olur? Bu etler raporla gelip raporla gidiyor ama merkezde kesilen mallan bin kilometre uzakta kesilen malların arasında fark vardır. Bu durumun sağlık açısından da, maddi açıdan da olumsuz etkileri oluyor. Biz kasaplar bu mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilerden biran önce Samsun'a mezbaha yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Turan Çakır: "Eksikliğin farkındayız, gidereceğiz"



Mezbahaların bakanlığın direktifleri doğrultusunda kapatıldığını ve eksikliğin farkında olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "Samsun'da Tekkeköy ilçesinden bir mezbaha var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Avrupa Birliği Uyum Yasalarına uygun olmadığı için diğer mezbahaları kapatma tebliğinden dolayı kapandı. En son Bafra ve Alaçam mezbahaları kapandı. Biz Bafra'daki mezbahayı Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığın tebliğine uygun hale getireceğiz. Merkezde özel sektörün 1 tane ve Tekkeköy'de belediyenin 1 tane mezbahası var. İç bölgede Havza'da özel sektörün bir mezbahası var. Vezirköprü'de de 1 mezbaha var. Bafra'daki mezbaha için 600 bin TL'lik bir yatırım yapılması gerekiyordu. Onun kararını aldık. Batıdaki ihtiyacı karşılamış olacağız. Batıda Bafra merkez olacak. Samsun'da özel sektör ve Tekkeköy, iç bölgede de Havza ve Vezirköprü ihtiyacı karşılayacak. Adalar mevkisinde bir mezbaha yeri ayarladık. 5-6 yıldır duruyor. Özel sektörden buranın yapılmasıyla ilgili bir talep geldiğinde oradaki tahsisi yapacağız. Bugüne kadar talep gelmedi. Biz belediye olarak bu eksikliğin farkındayız. En kısa zamanda gidereceğiz" ifadelerini kullandı.