Samsun'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden 55 GU 722 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen 16 APZ 27 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 2 'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölü ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor. (Muammer Ay / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.