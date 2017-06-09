Samsun'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda meslekten ihraç olan uzman doktor A.R.E., ihraç olan imam R.Y. ile ihraç olan öğretmenler İ.A., H.Ç., İ.E., M.İ.D., M.B., N.A., M.S., N.K., R.O., S.Y.K., Ş.P., T.E., T.A., Y.A., Y.Y. ve A.A., H.T. ile H.S. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 21 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların birçoğunda örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' bulunduğu iddia edildi. Soruşturma devam ediyor. (Muammer Ay / İHA)
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