Samsun'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli kamu kurumlarında çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli kamu kurumlarında çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bu sabah Samsun il merkezi ile Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Alaçam illerinde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları öğrenilen ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve flaş belleklere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay/İHA)