25.12.2016 21:17 Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınanların sayısı 26'ya çıktı

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 26'ya çıktı. Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 26'ya çıktı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında 4 gün önce Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer çalışanlar, OMÜ'de eğitim gören ve mezun olan öğrenciler, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 subay, 1 diş hekimi ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 26'ya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

