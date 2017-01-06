06.01.2017 21:21 Samsun'da FETÖ'den 41 kişinin yargılanması 2 gün sürdü

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 41 kişinin yargılanması 2 gün sürdü. Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 41 kişinin yargılanması 2 gün sürdü.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Temmuz ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve haklarında soruşturma açılan 8'i tutuklu 41 kişi dün hakim karşısına çıktı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan dava bugüne ertelenmişti. Sabah saat 09.30'da başlayan duruşma akşam saat 19.30'da kadar sürdü. Duruşmada savcı, tutuksuz yargılanan E.K. ve T.E.'nin tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti savcı tarafından tutuklanmaları talep edilen E.K. ve T.E.'nin oy çokluğuyla tutuklanmaları talebini reddetti ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Tutuklu yargılanan S.İ. ile İ.E.B.'nin telefonlarında ByLock olmadığı için oy çokluğuyla 10'ar bin lira kefaletle tahliyelerine karar verilerek yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

