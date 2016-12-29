29.12.2016 11:56 Samsun'da FETÖ'den 26 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapmasında 8 gün önce Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, mali müşavir, mühendis, muhasebeci, memur, üniversite öğrencisi, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 teğmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 2'si kadın 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.



KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye sevk edilenlerin FETÖ-PDY öğrenci yapılanmasının ve örgütün askeri liselere öğrenci yerleştirme ile iş adamlarının örgüte finans sağlama suçlarını işledikleri iddia edildi.

