05.02.2017 08:45 Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında yürüyen yayalar Muhammet Can Sezer, Atanur Karkucak, Nurgül Karkucak ve Naide Sezer'e çarptı. Otomobil daha sonra bir evin bahçe duvarına çarpıp duvarı yıktı ve durdu. Kazada, otomobilin çarptığı 4 yaya ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Nurgül Karkucak ile Naide Sezer hayatlarını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay / İHA)

