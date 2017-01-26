Samsun'da DEAŞ üyesi yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Hani R.'nin Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Hani R. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan Hani R.'nin örgüt adına sahte belge düzenleyip topladığı paraları örgüte aktardığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay /İHA)