Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 6 Irak vatandaşı gözaltına alındı.

Samsun'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 6 Irak vatandaşı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen Iraklılara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi ve Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan 6 ayrı adrese operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda Irak uyruklu Fahad Ayyed Jaloot Al H. (19), Haydar Daıd Favzı Al H., Basım Mohammed Badı A. (32), Layıth Ahmed Huseeın H.(20), Tarık Abıd Sehel Al H. ve Jasım Adel Jasım Al H. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 Iraklı sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay/İHA)