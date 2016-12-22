22.12.2016 15:16 Samsun'da batmak üzere olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun'da batmak üzere olan teknedeki 2 kişinin düzenlenen operasyonla kurtarıldığını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun'da batmak üzere olan teknedeki 2 kişinin düzenlenen operasyonla kurtarıldığını açıkladı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "21 Aralık 2016 tarihinde saat 13.06'da Samsun ili Yeşilyurt Limanı açıklarında içerisinde iki kişi bulunan bir balıkçı teknesinin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetinde bahse konu şahıslar sağ olarak kurtarılarak Yeşilyurt Limanı'na intikal ettirilmiştir"denildi.

