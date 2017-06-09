Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs kaza yaptı!

SAMSUN'dan son dakika kaza haberi geldi. Askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1'i üsteğmen 46'sı er 47 kişinin yaralandığı açıklandı.

Tokat'tan aldığı askerleri Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zihni Koşar yönetimindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.