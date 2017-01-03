03.01.2017 23:36 Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi

Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu. Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Melek A.(37), Aslıhan T.(19), Kübra T.(4), Emine T.(36) ve Nurcan T.(19) hastanelik oldular. Zehirlenen 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

