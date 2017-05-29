Samsun'da 4 kilo bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 kilo bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 kilo bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a bonzai getirileceğinin istihbaratını aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip doğrultusunda operasyon düzenledi. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a getirilen yaklaşık 4 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay/İHA)