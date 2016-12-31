Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Samsun'da 4 bin fidan dağıtıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Samsun'da 4 bin fidan dağıtıldı

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü 'Yeni bir yıl yeni bir fidan' sloganı ile 4 bin fidan dağıttı.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü 'Yeni bir yıl yeni bir fidan' sloganı ile 4 bin fidan dağıttı.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla fidan dağıtarak giriyor. Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 'Yeni bir yıl yeni bir fidan' sloganı ile 4 bin fidan vatandaşlarla buluşturuldu.

Yeni bir yılın yeni bir umut olduğunu belirten Samsun Orman Fidanlık Müdürü Oğuz Döner, "Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza fidan dağıtarak yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini amaçlıyoruz. Özellikle gençlere ve çocuklara doğa sevgisini aşılanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yeşil alanlara sahip çıkmasını sağlamak için belirli aralıklarla ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımıza bu duyguyu hissedebilmeleri için fidanlığımız içerisinde fidanı nasıl dikmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Kendilerinin diktiği fidana daha bir özen gösteriyorlar. Böylelikle doğanın kıymetini daha iyi anlayacaklar. Çocuklarımıza nefes alabilecekleri daha fazla yeşil alanlar oluşturmalıyız" dedi.

"Yılda 13 milyon fidan üretiyoruz"

Fidanlık Müdürlüğü olarak yılda 13 milyon fidan ürettiklerini belirten Döner, "13 milyon fidanın 8 milyonu ağaçlandırma alanlarına, 1 milyonu ise vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Fidanlık Müdürlüğü olarak ibreli ve yapraklı fidan üretiminin yanında tıbbi ve aromatik bitki üretimi, yani kekik, nane, lavanta, lavantin, peyzaj çalışmalarına yönelik süs bitkisi, yabanıl meyve yani kuşburnu, badem, iğde, kızılcık gibi üretimi yapılmaktadır. Özellikle vatandaşlarımız fidanlık müdürlüğümüze gelerek hem çalışmalarımızı hem de fidanlarımızı görme imkanına sahipler" diye konuştu.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ücretsiz olarak dağıtılan mazı, defne, gül, taflan, gaura, ortanca, mavi servi ve kara serviden oluşan 4 bin adet fidan dağıtıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Arslan 2017 hedeflerini açıkladı
Romanların kar sevinci
800 çocuğun dileği gerçekleşti
Gıda Bankası bir yılda 11 Bin kişiye ulaştı
Jandarma Uludağ'da kuş uçurmuyor
Ortaokul öğrencileri çizdikleri resimleri sergiledi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Arslan 2017 hedeflerini açıkladı
Bakan Arslan 2017 hedeflerini açıkladı
Romanların kar sevinci
Romanların kar sevinci
800 çocuğun dileği gerçekleşti
800 çocuğun dileği gerçekleşti
Gıda Bankası bir yılda 11 Bin kişiye ulaştı
Gıda Bankası bir yılda 11 Bin kişiye ulaştı
Jandarma Uludağ'da kuş uçurmuyor
Jandarma Uludağ'da kuş uçurmuyor
Ortaokul öğrencileri çizdikleri resimleri sergiledi
Ortaokul öğrencileri çizdikleri resimleri sergiledi
Başkan Yılmaz'dan EMŞAV'a yeni yer sözü
Başkan Yılmaz'dan EMŞAV'a yeni yer sözü
Kooperatifler kayyumdan yardım istedi
Kooperatifler kayyumdan yardım istedi
10 yıllık sedir ağaçları yılbaşı için kesildi
10 yıllık sedir ağaçları yılbaşı için kesildi
Devrekli İmam Hatiplilerden Halep'e nakit yardımı
Devrekli İmam Hatiplilerden Halep'e nakit yardımı
Başkan Akyürek'ten yeni yıl mesajı
Başkan Akyürek'ten yeni yıl mesajı
Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı
Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English