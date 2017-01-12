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Samsun'da 3 kardeşe DEAŞ gözltısı
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Samsun'da 3 kardeşe DEAŞ gözltısı

Samsun'da Suriye uyruklu 3 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da Suriye uyruklu 3 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir eve yaptıkları baskında DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kardeş sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muammer Ay/İHA)
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