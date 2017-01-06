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Samsun'da 239 genç çiftçi hibe aldı
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Samsun'da 239 genç çiftçi hibe aldı

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, Samsun'da 'Genç Çiftçi Projesi'nin ilk uygulama yılında 8 bin 675 başvuru yapıldığını, bunlardan 239 proje sahibi genç çiftçinin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, Samsun'da "Genç Çiftçi Projesi"nin ilk uygulama yılında 8 bin 675 başvuru yapıldığını, bunlardan 239 proje sahibi genç çiftçinin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Genç Çiftçi Projesi'nin 2016 yılında ilk defa uygulanmaya başladığını belirten Nail Kırmacı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje, kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında, tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödenmesini kapsamaktadır. Samsun'da projenin ilk uygulama yılında 8 bin 675 başvuru olmuş, ilimize tahsis edilen ödenek çerçevesinde 239 adet proje sahibi genç çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bunlardan 183 adet projenin sahibi de kadın çiftçimizdir. Proje kapsamında 134 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 49 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 2 adet kanatlı yetiştiriciliği, 20 adet örtü altı yetiştiriciliği, 8 adet mantar yetiştiriciliği, 7 adet arıcılık, 6 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler yetiştiriciliği, 5 adet kapama meyve bahçesi tesisi, 4 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve 4 adet fide, fidan, süs bitkisi yetiştiriciliği olmak üzere 239 proje hayata geçirilmiştir. Samsun tarımına ve çiftçilerimize faydalı olacak bu projelerle genç çiftçilerimiz toplam 7 milyon 170 bin TL hibeden yararlanmıştır. 2017 yılında da yeni etap tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından mevzuat çerçevesinde yeni başvuru tarihleri açıklanacaktır. İlgilenen çiftçilerimiz ayrıntılı bilgiyi İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki proje yürütme biriminden alabilirler" dedi.
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