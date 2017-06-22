Samsun'a şehit ateşi düştü

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin acı haberi Vezirköprü ilçesi Karabük Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin 8 kardeşten üçüncüsü olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin Vezirköprü ilçesi Karabüklü Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

(Adnan Aci/İHA)