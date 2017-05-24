Samsun'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisinin Samsunlu olduğu açıklandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisinin Samsunlu olduğu açıklandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı. Operasyonda Salıpazarı ilçemiz Fındıklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet-Hatun oğlu Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Yılmaz şehit oldu" denildi.

