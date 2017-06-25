Samsun'a bayram günü acı haber

Samsunlu 3 yıllık Uzman Çavuş Mete Yahşi Hakkari'de şehit düştü.

Samsunlu 3 yıllık Uzman Çavuş Mete Yahşi Hakkari'de şehit düştü.

Olay, Hakkari'de bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi (28) görev yaptığı Hakkari'de terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli 1 çocuk babası Mete Yahşi kurtarılamayarak şehit düştü. Mete Yahşi'nin Samsun'un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Askeri yetkililer, İlkadım Kaymakamlığı görevlileri ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri şahidin evine giderek burada taziyelerini bildirdiler. Evde bulunan şehidin dedesi Üzeyir Yahşi, babaannesi Feride Yahşi ve kardeşi Ethem Samet Yahşi acı haber ile yıkıldılar. Fenalık geçiren dede ile şahidin akrabaları ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Şehidin babası Orhan Yahşi ile annesi Nazmiye Yahşi'nin Samsun'un Kavak ilçesinde bulundukları ve annelerinin hasta olduğu söylenilerek acil olarak eve çağrıldıkları öğrenildi. Şehidin ailesinin Samsun'un Ladik ilçesi Karaabdal Mahallesi'nden oldukları, şehidin 3 yaşındaki kızı ile eşi Yasemin Yahşi'nin ise Hakkari'de bulundukları ifade edildi.

Öte yandan, Mete Yahşi'nin Samsun'un son bir ay içinde 5. şehidi olduğu öğrenildi.

(Muammer Ay - Kenan Akyüz/İHA)