Şampiyonun rakipleri belli oldu

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2018 CEV Challenge Kupası'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2018 CEV Challenge Kupası'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'da çekilen kurada Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk 16 turundaki rakibi Lüksemburg temsilcisi RSR Walfer takımı oldu. 12-14 Aralık 2017 ve 9-11 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak maçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü turu geçmesi halinde ilk turdan gelecek Pölkky Kuusamo - Sharks Cherloi eşleşmesinin galibinin oynayacağı CVB Barça Barcelona eşleşmesinin tur atlayan takımı ile çeyrek final mücadelesi verecek.

