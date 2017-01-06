06.01.2017 18:17 Şampiyonluk sevincini Başkan Kayda ile paylaştılar

Salihli ve Manisa'da düzenlenen turnuvada tüm rakiplerini yenerek Salihli ve Manisa Şampiyonu olan Özel Salihli Koleji Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Salihli ve Manisa'da düzenlenen turnuvada tüm rakiplerini yenerek Salihli ve Manisa Şampiyonu olan Özel Salihli Koleji Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.



Okul Müdürü Seval Irmak, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Cesur ile ziyareti gerçekleştiren Yıldız Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluk sevincini paylaştıkları Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya çiçek takdim ettiler.



Salihli'de ve Manisa'da yapılan müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan Yıldız Erkek Basketbol Takımını başarılarından dolayı kutlayan Başkan Zeki Kayda, "Sizler gibi başarılı sporcular sayesinde Salihli'miz bütün turnuvalarda başarıyla temsil ediliyor. Salihli Belediyesi olarak sporu önemsiyoruz ve bütün sporcularımıza destek oluyoruz. Sizleri yetiştirerek il ve ilçede şampiyon olmanızı sağlayan Okul Müdürü Seval Irmak ile Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Cesur'a çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık ve başarılarınız daim olsun" dedi.

