Şampiyonluk kutlamasında tekne kazası

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında 2 kişinin ayaklarından yaralanması ile sonuçlanan tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında 2 kişinin ayaklarından yaralanması ile sonuçlanan tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında dün boğazda meydana gelen tekne kazsıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir teknenin başka bir tekneye çarpması sonrası 2 taraftarın bacaklarından yaralandığı kaza, teknede bulunan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde taraftarların teknelerle boğazı geçtiği sırada iki teknenin bir anda çarpıştığı görülüyor. Ardından teknede bulunan vatandaşlar panik içinde çığlık atıyor.

(Doğan Can Cesur / İHA)