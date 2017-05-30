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Şampiyonluk kutlaması dedi, evlilik teklifi etti
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Şampiyonluk kutlaması dedi, evlilik teklifi etti

Çanakkale Boğazı'nın ortasında balık tutma bahanesiyle kız arkadaşına evlenme teklifi hazırlayan Sedat Tezgören, ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla 'Evet' cevabı aldı.

Çanakkale Boğazı'nın ortasında balık tutma bahanesiyle kız arkadaşına evlenme teklifi hazırlayan Sedat Tezgören, ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla 'Evet' cevabı aldı.
Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan 25 yaşındaki Sedat Tezgören, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı olan özel bir hastanede anestezi uzmanı Özge Kurt'a unutulmayacak bir evlilik teklifi hazırladı. Balık tutma bahanesiyle Çanakkale Boğazı'na açılan ikiliyi, 2 tekne daha izliyordu. Gelin adayı hiçbir şeyden habersiz balık tutmaya çalışırken, erkek arkadaşı Sedat Tezgören, oltanın ucuna sevgi sözcüklerini yer aldığı notlar ekledi. Yaşananlar karşısında mutlu olan Özge Kurt, daha sonra karşıdan gelen teknedekilerin meşaleler yaktığını gördü. Başta ne olduğunu anlayamayan Özge Kurt'a erkek arkadaşı Sedat Tezgören, Beşiktaş taraftarının şampiyonluk kutlamalarından dolayı meşaleler yaktığını söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bir süre sonra Özge Kurt, yaklaşan tekneye dikkatlice baktığında yakın arkadaşlarını ve tekneye asılı 'Benim en güzel mavim, benimle evlenir misin?' yazılı pankartı gördü. Bu esnada diz çöküp evlenme teklifinde bulunan Sedat Tezgören'i de gören Kurt, mutluluk gözyaşlarına boğuldu.
Alkış ve tezahüratlar eşliğinde evlilik teklifini kabul eden Özge Kurt, arkadaşlarına teşekkür etti. Sedat Tezgören'i bu organizasyonda arkadaşları, anne ve babasının yanı sıra gelin adayının abisi ve yengesi de yalnız bırakmadı.
Alkışlar eşliğinde arkadaşlarının yer aldığı tekneye binen genç çift, gün boyu boğaz turu yapıp, oyunlar oynadı. Renkli anların yaşandığı evlenme evlilik teklifi organizasyonu akşam saatlerinde teknenin kordona yanaşması ile son buldu.

"BÖYLE BİR TEKLİF DE EN GÜZEL OLMASI GEREKTİĞİ YERDE OLDU"
Teklifi nasıl planladıklarını anlatan Sedat Tezgören, "Her şey denizde başladı. O yüzden de bizim için çok önemli maviyi temsil ediyor. Böyle bir teklif de en güzel olması gerektiği yerde oldu. O yüzden denizi seçtik. En güzel mavim zaten yanımda. Organizasyon bir aylık ekip işiydi. O yüzden çevre illerden gelen arkadaşlar da oldu. Ailelerin de birlikte olması bizi daha çok memnun etti" dedi.

"ŞOK OLDUM"
Özge Kurt ise, "Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Şok oldum. Karşımda sizleri görünce tuhaf oldu. "Balık tutmaya" diye gittim böyle bir evlenme teklifiyle karşılaştım. Yüzükle karşılaştım balık yerine. Tekneyle gelenleri 'Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyorlar, bakar mısın?' dedi ben de döndüm alkışlıyorum, bir baktım benim arkadaşlarım. Sonra yüzük falan böyle. Ben denizde bir şey olmasını istiyordum, her şeyden önce. Gerçekten de öyle oldu. Beni çok mutlu etti" diye konuştu.
(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce / İHA)

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