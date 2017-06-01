Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

Spor Toto Teşkilatında sergilenen Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası, İstanbul'a götürülmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edildi.

Spor Toto Teşkilatında sergilenen Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası, İstanbul'a götürülmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edildi.

Spor Toto Teşkilat binasında sergilenen Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası, TFF yetkilileri ve güvenlik görevlileri tarafından İstanbul'a götürülmek üzere Spor Toto Teşkilatı personelinin alkışları ile yola çıktı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Spor Toto Başkanlığında yapılan teslim töreninde yaptığı konuşmada, kupanın tanıtımının yapıldığı gün şampiyon takımın belli olmadığını ve Beşiktaş'ı şampiyonluğundan dolayı kutladığını söyledi. Beşiktaş'ın, Avrupa'da Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmesi temennisinde bulunan Kasapoğlu, "Her yıl şampiyonluk kupasını kurumumuzda sergiliyoruz ve taraftarlarımızın ziyaretine açıyoruz. Bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla ziyaretçi akınına uğradık. Bunu hem liglerin heyecanına, hem taraftarların sevincinin yoğunluğuna hem de başarılı bir tanıtım çalışması yapılmasına bağlıyorum" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı bünyesinde bulunan anı defterine yazan Beşiktaşlı bir taraftarın yazısını paylaştı. Beşiktaş taraftarının anı defterine yazdığı yazı şöyle:

"Merhaba ben Gökhan. Küçüklüğümde babama kızardım beni neden Beşiktaşlı yaptın diye. Okulda benimle dalga geçiyorlardı. Ama şimdi onun ellerinden öperim. İyi ki Beşiktaşlıyım. O sene bu sene, bundan sonra her sene."

Buna benzer bir çok anının paylaşıldığını kaydeden Kasapoğlu, "Bu güzel bir gelenek oldu. İnşallah, bundan sonraki senelerde de taraftarlarımız, kulüp yöneticilerimiz ve tüm takımlarımız istedikleri sevinci yaşarlar. Şampiyonluk tüm takımların rüyası. Rekabet yoğun olduğu müddetçe spor camiası ve Spor Toto Teşkilatı olarak ayrı bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da hak eden, centilmen olan ve gerçekten isteyen takım kazanır" açıklamasını yaptı.

