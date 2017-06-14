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Şampiyonluk coşkusu, 92. yıl coşkusuyla birleşti
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Şampiyonluk coşkusu, 92. yıl coşkusuyla birleşti

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 92. yıldönümü için çeşitli etkinlikler düzenlerken, kutlamalara yine taraftarların meşale şovu damgasını vurdu. Taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkması nedeniyle şampiyonluk coşkusunu, 92. yıl kutlamalarıyla birleştirdi.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 92. yıldönümü için çeşitli etkinlikler düzenlerken, kutlamalara yine taraftarların meşale şovu damgasını vurdu. Taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkması nedeniyle şampiyonluk coşkusunu, 92. yıl kutlamalarıyla birleştirdi.
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, 92. kuruluş yıldönümünü yine kendine özgü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır her 14 Haziran'da, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca dizilerek aynı anda on binlerce meşale yakmasıyla kutlanan Göztepe'nin yeni yaşı, bu yıl bir İzmir karnavalına dönüştü.
Göztepe'nin kuruluş yıldönümü olan 1925'e ithafen saat 19.25'ten itibaren sarı-kırmızılı taraftarlara ev sahipliği yapmaya başlayan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, saatler 20.00'yi gösterdiğinde trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Mithat Paşa Caddesine yönlendirildi.

"1925'TE GÜNEŞ DOĞDU İZMİR'E"
Sahil boyunca canlı DJ performansları ve ışık şovlarının yer aldığı etkinlikte, Güzelyalı sahiline hakim noktada bulunan Susuzdede Parkı'nda oluşturulan özel sahnede taraftarların "1925'te güneş doğdu İzmir'e" bestelerine ithafen Göztepe logosu adeta bir güneş gibi doğdu. Susuz Dede Parkı'ndaki logo gece boyu Güzelyalı sahiline ışık saçtı. Sahilde çocuklar için yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

ALEV ALEV YANDI
Güzelyalı, Göztepe marşları ile inlerken, saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise klasikleşen meşale şovu başladı. Denizden fırlatılan işaret fişeği ile sahil kenarına dizilen on binlerce taraftar, aynı anda meşalelerini yaktı. Havai fişek gösterisi, ses ve ışık şovların da etkisiyle İzmir adeta alev alev yandı, meşalelerin dumanından göz gözü görmedi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yöneticiler ve futbolcular ise bir özel teknede meşale şova katıldı.

SOSYAL MEDYADA DA KUTLAMA
Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal paylaşım sitelerinde oluşturdukları "#Göztepe92yaşında" ve "#ŞampiyonlukAteşi" etiketleriyle Göztepe'nin 92. yılını ve Süper Lig'e yükselişini kutladı. Kutlamalarda çektikleri fotoğrafları yazdıkları etiketlerle paylaşan taraftarlar, coşkularını sosyal medyaya da taşıdı.

EZELİ RAKİPTEN NAZİRE
Göztepeli taraftarların meşale şovunun ardından ezeli rakipleri Karşıyakalılar da İzmir Körfezi'nin karşı tarafından meşela yakıp, nazire yaptı. İzmir'in iki yakasında yanan meşaleler körfezde renkli görüntülere sahne oldu.
(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri /İHA)

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