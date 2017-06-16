Şampiyonluğu 1 milyon taraftarla kutladılar

NBA şampiyonu olan Golden State Warriors'ın Oakland kentinde yaptığı kutlamalara 1 milyon fazla taraftar katıldı.

NBA şampiyonu olan Golden State Warriors'ın Oakland kentinde yaptığı kutlamalara 1 milyon fazla taraftar katıldı.

NBA Final serisinde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 ile geçerek şampiyon Golden State Warriors'da kutlamalar sürüyor. Warriors'ın Oakland şehrinde düzenlediği kutlamalara 1 milyon fazla taraftar katıldı. Tören alanında kurulan platformda şampiyon takımın oyuncuları ve teknik heyeti, taraftarlara seslendi. Takım daha sonra üstü açık otobüste şampiyonluk kupasıyla şehirde tur attı.

Golden State Warriors, NBA'de son üç yılda ikinci kez şampiyon olmuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)