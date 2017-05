Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Avrupa'ya gideriz ya da gitmeyiz. Ama şunu söylemek isterim ki şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık. Belki biraz daha şanslı gidebilseydik, daha önceden yapabilirdik' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa'ya gideriz ya da gitmeyiz. Ama şunu söylemek isterim ki şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık. Belki biraz daha şanslı gidebilseydik, daha önceden yapabilirdik" dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik ekip olarak göreve geldiklerinde, takımın kümede kalma hedefinin olduğunu belirten Çalımbay, "Sıkıntılı bir durumda göreve geldik. Takım, taraftar, yönetim, futbolcular olarak bir bütünleşme sağladık. Takımı güzel bir konuma getirdik. Şu anda bizim için Avrupa konuşuluyorsa, bu gurur verici. Bütün Antalyaspor camiasını tebrik ediyorum. Buralara gelirken bunu tek taraflı bir şekilde başarmadık. Tüm unsurlar birleştiği ve bunu da sahaya yansıtabildiğimiz için oldu. Teknik heyetle sabahtan akşama kadar tesisteydik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık. Şu anda da iyi bir yere geldik" dedi.



"ANTALYASPOR, BU SIKINTILI GÜNLERİ TEKRAR YAŞAMAMALI"

Yaşadıkları bu kötü ve zorlu günleri unutmamaları gerektiğinin altını çizen Teknik Direktör Çalımbay, "Bu noktaya da geldikten sonra havaya girmemek gerekiyor. Ayağımız yere sağlam basmalı. Önümüzdeki yıl için her yönüyle ders almalıyız. Antalyaspor, bu sıkıntılı günleri tekrar yaşamamalı. Burada yapılacak en ve önemli şey kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek. Bundan sonraki süreç için, takımımıza transfer edeceğimiz yeni arkadaşlarımız bizler için çok önemli. Onları iyi seçmemiz gerekiyor. Bunların hepsine dikkat edeceğiz. Yönetim ve teknik heyet olarak sürekli konuşuyoruz. Gelecek ya da kalacak oyuncularımızı sürekli görüşüyoruz. Şu anda bir programlama yapmam şansımız yok. Çünkü durumumuz belli değil" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUĞA DEĞER ŞEYLER YAPTIK"

Takımının şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptığına vurgu yapan Rıza Çalımbay, "Avrupa'ya gideriz ya da gitmeyiz. Ama şunu söylemek isterim ki şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık. Belki biraz daha şanslı gidebilseydik, daha önceden yapabilirdik. Ama oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Çok iyi maçlar oynadık. Bakıldığında burada yaptığımız en iyi şeylerden biri iskelet oturtmaktı. Kadroyu bozmadan da oynamaya çalıştık. Sadece zaman zaman değişikliklerimiz oldu. İkinci yarı transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın katkıları çok iyi oldu. İyi bir takım ve atmosfer kurduk. Bunu devam ettirdik. Antalyaspor'u daha yukarı taşımak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

Bu haftaki rakipleri Kasımpaşa'nın kadrosunu kurduğunu ve sezon başındaki antrenmanlarını kendisinin yaptırdığını hatırlatan Çalımbay, "Herkes, 'Rıza Hoca takımı tanıyor' diyor. Ama öyle değil. Çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Kasımpaşa maçı benim için çok önemli ve ayrı bir maç. İlk maçımızı kazanmıştık. İkinci maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çünkü bir hedefimiz var ve gerçekleştirmemiz lazım. Kolay olmayacağını biliyoruz. Her şeye hazırız. Mücadele hazırız. Takımıma yürekten inanıyorum. İnşallah bu engeli de en iyi şekilde atlayacağız" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'YA GİTMEYİ BEKLİYORUZ"

Transfer söylentileri hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Biz kimseyle konuşmadık. Şu anda halen görüşmelerimiz devam ediyor. Durumumuz belli değil. Başka takımlar gibi durumumuz belli olsaydı o zaman sorunuza net bir cevap verebilirdim. Ama şu an hiçbir şey yok. Yönetimimizle sürekli görüşmeler sağlıyoruz. Bazı oyuncuların fiyatları yüksek geliyor, tekrar alternatiflere bakıyoruz. Kafamızda bir takım şeyler belirli. Sezon planlaması yapmıştık. Hepsini yırttık. Şu anda çok güzel bir yere geldik Avrupa'ya gitmeyi bekliyoruz. Amacımız çok iyi bir kadro yapmak" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un maçlarında taraftarın ilgisinin sorulması üzerine de konuşan Çalımbay, "Ben, taraftarımızdan memnunum. Deplasman maçlarında da yanımızdalar. Hafta araları ve cumartesi günlerinde taraftarımızın maça gelişi sayı olarak etkilenebilir. Ama ne zaman sıkıntı günümüz olur, o zaman da taraftarımızın yanımızda olacağına inanıyorum" dedi.