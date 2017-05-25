Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Avrupa'ya gideriz ya da gitmeyiz. Ama şunu söylemek isterim ki şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık. Belki biraz daha şanslı gidebilseydik, daha önceden yapabilirdik' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Avrupa'ya gideriz ya da gitmeyiz. Ama şunu söylemek isterim ki şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık. Belki biraz daha şanslı gidebilseydik, daha önceden yapabilirdik" dedi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik ekip olarak göreve geldiklerinde, takımın kümede kalma hedefinin olduğunu belirten Çalımbay, "Sıkıntılı bir durumda göreve geldik. Takım, taraftar, yönetim, futbolcular olarak bir bütünleşme sağladık. Takımı güzel bir konuma getirdik. Şu anda bizim için Avrupa konuşuluyorsa, bu gurur verici. Bütün Antalyaspor camiasını tebrik ediyorum. Buralara gelirken bunu tek taraflı bir şekilde başarmadık. Tüm unsurlar birleştiği ve bunu da sahaya yansıtabildiğimiz için oldu. Teknik heyetle sabahtan akşama kadar tesisteydik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık. Şu anda da iyi bir yere geldik" dedi.

"ANTALYASPOR, BU SIKINTILI GÜNLERİ TEKRAR YAŞAMAMALI"
Yaşadıkları bu kötü ve zorlu günleri unutmamaları gerektiğinin altını çizen Teknik Direktör Çalımbay, "Bu noktaya da geldikten sonra havaya girmemek gerekiyor. Ayağımız yere sağlam basmalı. Önümüzdeki yıl için her yönüyle ders almalıyız. Antalyaspor, bu sıkıntılı günleri tekrar yaşamamalı. Burada yapılacak en ve önemli şey kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek. Bundan sonraki süreç için, takımımıza transfer edeceğimiz yeni arkadaşlarımız bizler için çok önemli. Onları iyi seçmemiz gerekiyor. Bunların hepsine dikkat edeceğiz. Yönetim ve teknik heyet olarak sürekli konuşuyoruz. Gelecek ya da kalacak oyuncularımızı sürekli görüşüyoruz. Şu anda bir programlama yapmam şansımız yok. Çünkü durumumuz belli değil" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞA DEĞER ŞEYLER YAPTIK"
Takımının şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptığına vurgu yapan Rıza Çalımbay, "Avrupa'ya gideriz ya da gitmeyiz. Ama şunu söylemek isterim ki şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık. Belki biraz daha şanslı gidebilseydik, daha önceden yapabilirdik. Ama oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Çok iyi maçlar oynadık. Bakıldığında burada yaptığımız en iyi şeylerden biri iskelet oturtmaktı. Kadroyu bozmadan da oynamaya çalıştık. Sadece zaman zaman değişikliklerimiz oldu. İkinci yarı transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın katkıları çok iyi oldu. İyi bir takım ve atmosfer kurduk. Bunu devam ettirdik. Antalyaspor'u daha yukarı taşımak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"
Bu haftaki rakipleri Kasımpaşa'nın kadrosunu kurduğunu ve sezon başındaki antrenmanlarını kendisinin yaptırdığını hatırlatan Çalımbay, "Herkes, 'Rıza Hoca takımı tanıyor' diyor. Ama öyle değil. Çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Kasımpaşa maçı benim için çok önemli ve ayrı bir maç. İlk maçımızı kazanmıştık. İkinci maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çünkü bir hedefimiz var ve gerçekleştirmemiz lazım. Kolay olmayacağını biliyoruz. Her şeye hazırız. Mücadele hazırız. Takımıma yürekten inanıyorum. İnşallah bu engeli de en iyi şekilde atlayacağız" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA GİTMEYİ BEKLİYORUZ"
Transfer söylentileri hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Biz kimseyle konuşmadık. Şu anda halen görüşmelerimiz devam ediyor. Durumumuz belli değil. Başka takımlar gibi durumumuz belli olsaydı o zaman sorunuza net bir cevap verebilirdim. Ama şu an hiçbir şey yok. Yönetimimizle sürekli görüşmeler sağlıyoruz. Bazı oyuncuların fiyatları yüksek geliyor, tekrar alternatiflere bakıyoruz. Kafamızda bir takım şeyler belirli. Sezon planlaması yapmıştık. Hepsini yırttık. Şu anda çok güzel bir yere geldik Avrupa'ya gitmeyi bekliyoruz. Amacımız çok iyi bir kadro yapmak" şeklinde konuştu.
Antalyaspor'un maçlarında taraftarın ilgisinin sorulması üzerine de konuşan Çalımbay, "Ben, taraftarımızdan memnunum. Deplasman maçlarında da yanımızdalar. Hafta araları ve cumartesi günlerinde taraftarımızın maça gelişi sayı olarak etkilenebilir. Ama ne zaman sıkıntı günümüz olur, o zaman da taraftarımızın yanımızda olacağına inanıyorum" dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
THY yolcularına iftar menüsü
Ankara'da Trabzon fırtınası
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Arkadaşlar çalım böyle atılır !
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi gösterisi
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş
THY yolcularına iftar menüsü
THY yolcularına iftar menüsü
Ankara'da Trabzon fırtınası
Ankara'da Trabzon fırtınası
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
Koalisyon sevdalılarına Refah-Yol'un çektiklerini hatırlattı
'Et fiyatlarının 50 lirayı aşacağı iddiaları...'
'Et fiyatlarının 50 lirayı aşacağı iddiaları...'
Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Erdoğan, Tusk ve Juncker'le görüştü
Erdoğan, Tusk ve Juncker'le görüştü
Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek
Ünlü aktör pistlerde boy gösterecek
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'
'Şampiyonluğa değer güzel şeyler yaptık'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English