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Şampiyonluğa bir adım daha!
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Şampiyonluğa bir adım daha!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu galibiyetle puanını 71'e çıkaran Kara Kartal, bir maç eksiği bulunan Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza sahası dışında Oğuzhan ile verkaç yaparak ceza sahası içerisi sol çaprazına kadar giren Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
3. dakikada Veigneau'nun sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası yaşanan karambolde ceza sahası yayının gerisinde topu önüne alan Eduok'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
16. dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın aşırtma vuruşunda kaleci Ramazan parmak ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Ramazan topu altıpasa çeldi. Tekrar topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar'ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
32. dakikada Adriano'un sol kanattan ortaladığı top Popov'un eline çarptı ve hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada penaltı atışını kullanan Ricardo Quaresma meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-1
39. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar inen Babel'in yakın direk çizgisinde zor pozisyonda yaptığı plase vuruşta kaleci Ramazan topa son anda dokunarak oyun alanına çeldi.
49. dakikada orta sahanın biraz daha ilerisinde topu alarak ceza sahası yakınına kadar ilerleyen Aboubakar'ın aşırtma pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Talisca'nın bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
51. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası solundan içeriye çalımlarla ilerleyen Aboubakar'ın uzak direğe şık vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
66. dakikada sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın ortasında altıpasta müsait pozisyonda Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
84. dakikada ceza sahasının solundan Veigneau'nun ortaladığı topa Batuhan'ın kafa vuruşunda Fabri meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

---KÜNYE---
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xxx (Beck dk. 86 ?), Marcelo xxx, Tosic x, Adriano xxx, Quaresma xxxx, Tolgay xx, Oğuzhan xxx, Babel xx, Talisca xxx (Necip dk. 65 x), Aboubakar xxx (Cenk Tosun dk. 72 x)
Yedekler: Tolga, Atınç, Gökhan İnler, Demba Ba
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Titi xx, Veysel x, Veigneau xxx, Tunay x (Hasan Bilal dk. 57 x), Abdullah x (Ahmet Ildız dk. 57 x), Sadiku x, Eduok xx (Guanca dk. 85 x), Castro x, Batuhan x
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Shala
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Aboubakar (dk. 2), Quaresma (dk. 33), Talisca (dk. 49), Babel (dk. 66) (Beşiktaş), Eduok (dk. 3) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Abdulah Durak, Sadiku (Kasımpaşa), Necip, Cenk Tosun (Beşiktaş)
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)

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