Şampiyonluğa 45 dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel rakibinden sıyrılır sıyrılmaz ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Ryan Babel'e göndermek istediği topa Erten müdahale etti. Erten'den dönen topu önünde bulan Babel pasını gerisindeki arkadaşı Cenk'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erten Ersu bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada konuk ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başında geçen Talisca sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Erten parmaklarının ucuyla son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı bekletmeden yerden sert vurdu. Ancak top kalenin sol tarafından auta gitti.

39. dakikada konuk ekip Beşiktaş'ta Babel sol kanattan aldığı pası ceza sahası içerisindeki Oğuzhan'a verdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 0-2



KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Gaziantepspor: Erten xx, Pedroso xx, Abdülkadir xx, Musa xx, Barış xx, Fatau xx, Khaly xx, Ben Hatıra xx, Kangwa xx, Orkan xx, Ghilas xx

Yedekler: Adnan, Doğanay, Kıslıak, Alpay, Gonzalez, Serkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xxx, Tosic x, Adriano xxx, Tolgay xx, Oğuzhan xxx, Babel xx, Talisca xxx, Aboubakar xxx Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Atınç, Gökhan İnler, Demba Ba, Caner, Beck,Necip

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 6), Oğuzhan (dk. 39) (Beşiktaş)

Sarı kart: Musa (Gaziantepspor)

(Orhan Erkılıç - Serhat Demir - Lider Olgun/İHA)