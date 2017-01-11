11.01.2017 13:42 Şampiyonlar Yalova'da belli olacak

Türkiye Boks Federasyonu, Genç Erkekler Ferdi Şampiyonası'nın 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Yalova'da yapılacağını duyurdu. Bir hafta sürecek olan şampiyonaya yaklaşık 750 sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye Boks Federasyonu, Genç Erkekler Ferdi Şampiyonası'nın 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Yalova'da yapılacağını duyurdu. Bir hafta sürecek olan şampiyonaya yaklaşık 750 sporcunun katılması bekleniyor.



Şampiyonayla ilgili olarak bilgiler veren Yalova Belediye Başkan Yardımcısı ve Boks İl Temsilcisi Dinçer İlhan, "21 Ocak'ta düzenlenecek teknik toplantıyla şampiyona start alacak. 22 Ocak saat 14.00'da açılış maçı ve 17.30'da ise yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak olan şampiyona, 27 Ocak'ta yapılacak final müsabakalarıyla son bulacak. Bir hafta boyunca yüzlerce kişiyi ağırlayacağız. Bu şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Geçtiğimiz aylarda Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'in, Belediye Başkanımız Vefa Salman'a yapmış olduğu ziyaret sırasında konu gündeme gelmişti. Federasyonumuz bu konuya olumlu yaklaşarak şampiyonanın Yalova'da yapılması kararını aldı." dedi.

