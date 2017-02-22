Şampiyonlar Liginde gollü gece

UEFA Şampiyonlar Liginde Son 16 Turu heyecanı, dün gece oynanan maçlarla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Liginde Son 16 Turu heyecanı, dün gece oynanan maçlarla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında Bayer Leverkusen, Atletico Madrid'i ağırlarken, Manchester City ise evinde Monaco ile karşılaştı. Geçtiğimiz yılın finalisti Atletico Madrid, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 ile geçerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Madrid ekibinin golleri Saul Niguez, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro (pen.) ve Fernando Torres'ten geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun cezası nedeniyle tribünden takip ettiği karşılaşmada Leverkusen'in golleri ise Karim Bellarabi ve Stefan Savic'den (k.k.) geldi.

Gecenin diğer maçında ise Manchester City, Fransa liginde müthiş bir performans sergileyen Monaco'yu 5-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri Raheem Sterling, Sergio Agüero (2), John Stones ve Leroy Sane'den geldi. Monaco'nun gollerini ise Radamel Falcao (2) ve Kylian Mbappe kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı bu akşam oynanacak Porto - Juventus ve Sevilla - Leicester City karşılaşmaları ile devam edecek.

