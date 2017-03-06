UEFA Şampiyonlar Liginde ilk çeyrek finalistler yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde ilk çeyrek finalistler yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek finalistler belli oluyor. Son 16 Turu'nun ilk maçları yarın oynanacak. Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları 14-15 Mart tarihlerindeki karşılaşmalarla tamamlanacak. İlk maçı 5-1 kaybeden Arsenal, Bayern Münih'i konuk edecek. İspanya'da oynanan ilk maçta 3-1'lik skor avantajı yakalayan Real Madrid ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta Napoli'ye konuk olacak.

Çarşamba günü ise ilk maçta 1-0 kaybeden Borussia Dortmund, Benfica ile Almanya'da karşılaşacak. Paris Saint-Germain karşısında ilk maçta 4-0 mağlup olarak şok yaşayan Barcelona, evinde tur şansını deneyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 rövanş maçlarının programı şöyle:



7 MART SALI

22.45 Arsenal (1) - Bayern Münih (5)

22.45 Napoli (1) - Real Madrid (3)



8 MART ÇARŞAMBA

22.45 Borussia Dortmund (0) - Benfica (1)

22.45 Barcelona (0) - Paris Saint-Germain (4)



14 MART SALI

22.45 Juventus (2) - Porto (0)

22.45 Leicester City (1) - Sevilla (2)



15 MART ÇARŞAMBA

22.45 Atletico Madrid (4) - Bayer Leverkusen (2)

22.45 Monaco (3) - Manchester City (5)

