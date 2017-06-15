Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü Cenk Tosun'dan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonun en güzel golü seçildi. UEFA'nın internet sitesinden yapılan oylamada Ronaldo, Quaresma, Neymar, Mandzukic, Lewandowski gibi yıldızları geride bırakan Cenk Tosun, oyların yüzde 41'ini alarak 'en güzel gol' ödülünün sahibi oldu.

Cenk Tosun, 23 Kasım 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Benfica karşılaşmasında oyuna ikinci yarıda girerek röveşata golüne imza atmış ve takımının 3-0'dan geri dönüşünde önemli rol oynamıştı. Cenk Tosun'un golü ile skoru 3-1'e getiren Beşiktaş, mücadeleyi 3-3 bitirmişti.

Oylamada Mandzukic yüzde 19 ile ikinci, Cristiano Ronaldo yüzde 13 ile üçüncü, Neymar yüzde 7 ile dördüncü oldu. Beşiktaş'ın bir diğer ismi Ricardo Quaresma ise Dynamo Kiev'e attığı frikik golü ile yüzde 6 oy toplayarak beşinci oldu.

