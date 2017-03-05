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Şampiyonaya Ayşe Begüm Onbaşı damgası
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Şampiyonaya Ayşe Begüm Onbaşı damgası

Mersin'de düzenlenen Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, üç dalda birinciliğe ulaşmayı başardı. Dünya Şampiyonu unvanı sahibi 16 yaşındaki sporcu tekler, çiftler ve trio olmak üzere üç kategoride de rakiplerine şans tanımadı ve Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, üç dalda birinciliğe ulaşmayı başardı. Dünya Şampiyonu unvanı sahibi 16 yaşındaki sporcu tekler, çiftler ve trio olmak üzere üç kategoride de rakiplerine şans tanımadı ve Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.
Türkiye Jimnastik Şampiyonası, 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında Mersin'de düzenlendi. Dünya Şampiyonu unvanı ile Türkiye Şampiyonası'na katılan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, katıldığı tüm dallarda birinciliğe ulaşmayı başardı.
Teklerde altına uzanan Onbaşı, çiftlerde de partneri Mehmet Ercoş ile birinciliği elde etti. Ayşe Begüm Onbaşı trio dalında da takım arkadaşlarıyla rakiplerine şans tanımadı ve Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda üçüncü altını kazandı.

ONBAŞI: "MUTLUYUZ"
Türkiye Şampiyonası sonrası düşüncelerini dile getiren genç sporcu, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra Türkiye Şampiyonası'nda daha rahat hissettim. Hocam yarışma öncesinde rahat olmamı ve şov yapmamı söyledi. Ben de ona göre hazırlandım ve güzel bir performans sergiledim. 3 seride de arkadaşlarımla birlikte iyi hazırlandığımız için başarılı olduk. Mutluyuz" dedi.
Ayşe Begüm Onbaşı'nın partneri Mehmet Ercoş ise, "Rahat geldik ve üç birincilik aldık. Ters giden bir şey yoktu. Sezonun ilk yarışması, ne durumda olduğumuzu gördük. Bundan sonraki hedefimiz, kulübümüzle birlikte gideceğimiz uluslararası yarışmalarda başarı elde etmek" şeklinde konuştu.

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