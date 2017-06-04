Şampiyon'un maçında 2 gol var

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Cenk'in pasında topla buluşan Gökhan İnler'in uzaktan vuruşunda kaleci Ahmet, meşin yuvarlağı kontrol etti.

16. dakikada Caner'in pasıyla orta sahanın sol tarafında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-0

19. dakikada orta sahada yapılan top kaybında araya giren Webo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

24. dakikada Muhammed'in sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

31. dakikada Oğuzhan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Tosic'in kafa vuruşunda kaleci Ahmet, topu kornere çeldi.

31. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cenk'in pasında altı pasta topla buluşan Tosic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

38. dakikada Rusescu'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.



---KÜNYE---

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Mitrovic xx, Tosic xx, Caner xx, Gökhan İnler xx, Tolgay xx, Oğuzhan xx, Aboubakar xx, Babel xx, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Ersan, Gökhan Gönül, Adriano, Atınç, Necip, Ömer

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Osmanlıspor: Ahmet xx, Carlos xx, Numan xx, Szukala xx, Muhammed xx, Engin xx, Maher xx, Delarge xx, Rusescu xx, Regattin xx, Webo xx

Yedekler: Yalçın, Sinan, Burak, Bifouma, Suat

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Cenk (dk. 16), Tosic (dk. 31) (Beşiktaş)

Sarı kart: Carlos (Osmanlıspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)