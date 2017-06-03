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Şampiyon şov yaptı! 4-0
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Şampiyon şov yaptı! 4-0

Spor Toto Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş, ligin son maçında Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında şampiyon Beşiktaş, evinde Osmanlıspor'u ağırladı.

KARTAL DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 16. dakikada Cenk Tosun ve 31. dakikada Tosic'in golleriyle devreye 2-0 önde girdi. 

RAHAT KAZANDI

Mücadelenin ikinci yarısında da rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, dakikalar 73'ü gösterirken Aboubakar'la farkı 3'e çıkardı.

89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun farkı 4'e çıkardı ve maçın sonucu tayin etti. Bu sonucun ardından şampiyon Beşiktaş karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve 2016/17 sezonunu 77 puanla kapadı.

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