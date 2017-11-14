14.11.2017 14:22 Şampiyon Sinop'ta belli olacak

Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası final etabı Sinop'ta yapılacak. Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası final etabı Sinop'ta yapılacak.

23-26 Aralık tarihleri arasında Sinop Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan bilardo şöleninde Türkiye'nin en iyi 32 bilardocusu kozlarını paylaşacak. Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir gibi usta bilardocular da Sinop'ta şampiyon olmak için ter dökecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Sinop'ta oynanacak olan final etabının Sinoplu vatandaşlara görsel bir şölen olacağını belirtti. Ersan yaptığı açıklamada, "Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası 4 etaptan oluşuyor. Şubat ayında 1500 kişiyle başladığımız turnuva ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik, 1. etabı gerçekleşmişti. 2. etap Giresun, 3. Etap Balıkesir ve şimdi 500 kişi çeşitli elemelerden geçerek 32 kişilik final etabına kalmaya hak kazandı. Final etabımız her sene olduğu gibi Aralık ayında gerçekleşecek. 23-26 Aralık tarihlerinde Kapalı Spor Salonunda Türkiye'nin en iyi 32 bilardocusu Türkiye şampiyonu olmak ve 2018 Milli Takımı'na girmek için son kozlarını oynayacaklar" dedi.

(Osman Aksu/İHA)

