Şampiyon kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltı atışları sonrasında 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltı atışları sonrasında 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nı, Medipol Başakşehir'i penaltı atışları sonrasında 4-1 yenen Atiker Konyaspor elde etti. Golsüz beraberlikle biten maçın uzatmalarında da gol olmayınca, karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışları sonrasında Yeşil Beyazlı ekipi rakibini 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını kazanmış oldu. Şampiyon takım, maç sonu düzenlenen törenle kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan aldı.



Maçın adamı Ömer Ali Şahiner

Törende futbolculara madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından verildi. Ayrıca Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, futbolcuları törene çıkarken tek tek tebrik etti. Atiker Konyaspor'un ilk kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı alan futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular sevinçlerini karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan Yeşil Beyazlı taraftarlarla paylaştı.

