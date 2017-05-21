Şampiyon kupasını aldı

THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'dan aldı.
THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'dan aldı. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four organizasyonunda zafere Fenerbahçe ulaştı. Finalde Olympiakos'u 80-64 ile geçerek kupaya uzanan sarı-lacivertliler şampiyonluk kupasını Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'dan aldı. Bertomeu Euroleague Kupası'nı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Sarı-lacivertli basketbolculara ödüllerini ayrıca THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da takdim etti. Fenerbahçe ödülünü şampiyonluk kutlamalarında klasikleşen Queen'in We Are The Champions şarkısı eşliğinde aldı. (Oğuzhan Ort/İHA)
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