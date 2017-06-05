Şampiyon İzmir'de

Süper Lig'e yükselen son takım olan Göztepe, şampiyonluk kupasıyla birlikte İzmir'e döndü.

Süper Lig'e yükselen son takım olan Göztepe, şampiyonluk kupasıyla birlikte İzmir'e döndü.

Dün Antalya'da oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Eskişehirspor'u penaltılarla yenerek İzmir'in 6 senelik Süper Lig hasretine de son veren Göztepe, şampiyonluk kupasıyla İzmir'e döndü. Antalya'dan kalkan özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Göztepe kafilesini az sayıda taraftar karşıladı.

İzmir'in bu şampiyonluğa ihtiyacının olduğunu dile getiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Biz çok mutluyuz. Bunu zaten hak eden bir camiaydık. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir taraftarımız var, herkes gördü. İzmir'in üzerindeki ölü toprağı artık kalktı. Çok mutluyum, başka bir şey düşünemiyorum. Sabah kupayı görünceye kadar inanamadım" diye konuştu.



"FUTBOL SADECE BİR OYUN DEĞİLDİR"

Şampiyonluğun ardından gözyaşlarına boğulan Teknik Direktör Yılmaz Vural ise ani duygu boşalımından dolayı kendini tutamadığını ifade ederek, "Futbol yalnız bir oyun değil, çok önemli bir sosyal olay. Dün Valimiz ve Belediye Başkanlarımızla beraberdik. İzmir artık beraber olmak istiyor. Göztepe bunun ilk adımını attı. Aramızda bir rekabet olacak ama Altınordu, Altay, Bucaspor ve Karşıyaka hep beraberiz" şeklinde konuştu.

Dün yaşananların rüya gibi olduğunu belirten Lokman Gör, kupayı İzmir'e getirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Son oynadığı 7 takımla 8 kez Süper Lig mutluluğu yaşayan Murat Akın ise "Bu büyük camiaya bunu yaşattığımız için mutluyuz. Harika bir atmosfer vardı. Çok güzel bir şey başardık. Şimdi bunun tadını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



KUTLAMALAR BU AKŞAM

İzmir'de Göztepeli oyuncuların da katılacağı şampiyonluk kutlamaları ise bu akşam yapılacak. Göztepe kafilesi, Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanıp, saat 22.00'de üzeri açık bir otobüsle kulüp binasının da bulunduğu Güzelyalı semtine gelerek şampiyonluk turu atacak ve taraftarıyla bir araya gelecek.

(Ali Gözeten - Halil Karahan / İHA)