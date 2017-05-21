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Şampiyon Fenerbahçe
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Şampiyon Fenerbahçe

Fınal Four final maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u 80-64 yendi ve Avrupa'nın en büyüğü oldu.

THY Euroleague Final Four final maçında Fenerbahçe ile Olympiakos, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 10 binin üzerinde taraftarı karşısında sahne alan Fenerbahçe, maçın başından beri üstün götürdüğü mücadeleden zaferle ayrıldı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İLK ÇEYREĞE KALINIC DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Fenerbahçe, Olympiakos üzerinde üstünlüğünü kurdu. Kalinic'in kaydettiği peş peşe üç sayılık atışlarla farkı açan sarı lacivertliler, ilk çeyreği 26-18 önde kapattı. İlk çeyrekte takımını sırtlan isim 12 sayıyla Sırp oyuncu Kalinic oldu.

sampiyonfenerbahce

İLK YARI FARKI AÇAMADIK

İkinci çeyreğin ilk 5 dakikasında sadece 5 sayı üreten Fenerbahçe, Olympiakos karşısında farkı açmakta zorlandı. Rakibi karşısında etkili savunma yapmakta zorlanan sarı lacivertliler, Olympiakos'un sayılarına engel olamadı. İlk çeyrekte 12 sayı üreten Kalinic, ikinci çeyrekte sayı üretemedi. Sırp oyuncunun görevini bu çeyrekte Bogdanovic aldı. ilk yarı temsilcimizin 39-34 üstünlüğüyle sona erdi.

EKPE UDOH 'KUPA BİZİM' DEDİ

İkinci yarı karşılıklı üçlüklerle başladı. 5 numara savunmasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Olympiakos'lu oyuncu Milutinov'un atışlarına engel olamadı. Bu atışlara temsilcimiz, Veseyl, Datome ve Udoh'un atışlarıyla cevap verdi ve Olympiakos'un bu periyotta farkı kapatmasına izin vermedi. 3. periyodun son bölümünde ise Ekpe Udoh damga vurdu. Peş peşe iki kez Olypiakos'un atışlarına blok koyan Udoh, rakibin sayı üretmesine engel oldu. Fenerbahçe 3. çeyreği de 60-48 önde tamamladı.

Son çeyreğe hızlı başlayan temsilcimiz, Datome ve Antic'le bulduğu sayılarla farkı 18'e çıkardı. Ekpe Udoh'un öncülüğünde savunmada harikalar yaratan Fenerbahçe, Yunan temsilcisinin girişimlerine izin vermedi. Maçın son bölümlerinde farkı kapatamayan Olympiakos oyundan iyice düştü ve temsilcimize boyun eğdi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 80-64 üstünlüğü ile bitti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, finali protokol tribününden izledi.

Maçın başlamasıyla salona gelen Bakan Kılıç'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da protokol tribününde maçı izleyenler arasında yer aldı.

Aziz Yıldırım, Ferit Şahenk, Ali Koç aynı sırada

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç'la aynı sırada oturarak izledi.

Maçtan önce heyecanlı olduğu gözlenen Yıldırım, saha içi koltuklarının en önünden takımına destek verdi.

Aziz Yıldırım, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala salona gelen ve önünden geçen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'i ise ayağa kalkarak alkışladı.

Obradovic'in 500. maçı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına çıktı.

Tecrübeli başantrenör, 1992'de başladığı kariyerinde bugüne dek 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Obradovic, 500. maçında Fenerbahçe'nin başında Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti..

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