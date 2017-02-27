Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şampiyon engellilerin yeri bile yok
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şampiyon engellilerin yeri bile yok

Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları turnuvalardan derecelerle dönen engelli sporcular, imkansızlıklarla boğuşuyor. Toplantılarını bile kafelerde yapan sporcular, yoksunluk nedeniyle birçok turnuvaya katılamıyor. Şampiyon sporcular destek bekliyor.

Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları turnuvalardan derecelerle dönen engelli sporcular, imkansızlıklarla boğuşuyor. Toplantılarını bile kafelerde yapan sporcular, yoksunluk nedeniyle birçok turnuvaya katılamıyor. Şampiyon sporcular destek bekliyor.
Diyarbakır Anadolu Mezopotamya Engelliler Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları son turnuvada fırtına gibi esti. Engelli sporcular, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'ndan 6 madalyayla döndü. Kulüp sporcuları, bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları çeşitli turnuvalarda da dereceler aldı. Ancak bu başarılar, hem kulübün hem de sporcuların yaşadığı yoksunlukları gidermeyle yetmedi. İmkansızlıklarla boğuşan engelli sporcular, birçok turnuvaya da katılamadı. Yerleri olmamasından dolayı toplantılarını bile kafelerde yapan engelliler, destek istedi.

"SPORCULAR KADERİNE TERK EDİLDİ"
Kulüp Başkanı Mehmet Emin Gülen, kulübü 2014 yılında kurmalarına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza attıklarını belirtti. 8 branşta faaliyet gösterdiklerini anlatan Gülen, "Halter, judo, futbol, futsal, satranç gibi çeşitli branşlarda faaliyet gösteriyoruz. Geçen sene Türkiye Şampiyonasından 7 madalya ile döndük. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen şampiyonadan 6 madalya ile döndük. 5 gün sonra yüzme şampiyonası var. Hiçbir yerden destek bulamıyoruz. 1 hafta önce 6 madalya ile dönen sporcularımız şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Bizim parayla pulla işimiz yok. Sadece turnuvalara gidecek çocuklarımızın rahat bir ortamda konaklamaları ve ulaşım giderlerinin karşılanmasını bekliyoruz. Belediye bünyesinde olur, valilik bünyesinde olur, firmalar olur hiç fark etmez. Önemli olan sporcularımızın turnuvalara girmelerini sağlamak. Türkiye ve Avrupa birincileri var kulübümüzde. Biz milyon dolarlık destek istemiyoruz. Küçük de olsa bir yer istiyoruz. Şuanda toplantılarımızı, kulübün işlerini bu kafede yapmak zorundayız. Hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun çok duyarlılar. Bir işte çalışan, çalışmayan diğer arkadaşa yardım ediyor ama bu çözüm değil. Çatısı olan, toplantı yapabileceğimiz bir yerimiz olsun yeter" dedi.

"BİZİM ÇÖPLÜĞÜMÜZ BİLE YOK"
Futsal ve judo ile ilgilenen ve Türkiye dereceleri bulunan Seyfettin Kılıç, "Bazı göz ameliyatlarım nedeniyle milli takımla Avrupa'ya gitme fırsatına daha nail olamadım. Önümüzdeki yıl verilecek desteklerle ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeyi düşünüyorum. Yüzde 90 görme engelliyim. Çok şükür kendime yetecek kadar bir görmem var. Sosyoloji bölümünü okuyorum. Sosyal aktivite olarak kafeye gelmek var bir de mecbur olup da kafeye gelmek var. Bizimki maalesef mecburiyetten kafeye gelmek. Gönül isterdi ki bir yerimiz olsun buraya stres atmak için gelelim ama biz şu anda burası bizim kulübümüzmüş gibi buraya geliyoruz. Sağ olsun kafe çalışanları bizle ilgileniyorlar ama insanın kendi yeri gibisi olmuyor. Her horoz kendi çöplüğünde öter, bizim çöplüğümüz bile yok" diye konuştu.
Atletizmle uğraşan ve herhangi bir gelirleri olmadığını dile getiren görme engelli Mehmet Can Çakar, "Destek olunduğu zaman sporcularımız daha güzel yerlere gelecek. Ben 2014'te İzmir'de 200 metrede 26,56 saniye koşarak birinci oldum. Destek çıkılmadığı zaman çok zorluk çekiyoruz. Çok görme engelli kardeşimiz var içeriye kapanmışlar. Destek olmadığı zaman kimseyi dışarı çıkaramıyoruz" şeklinde konuştu.
(Emrah Kızıl /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Av yasağı başladı
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Muslera rekor için sahaya
Muslera rekor için sahaya
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Av yasağı başladı
Av yasağı başladı
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
Köşk'te kritik görüşme
Köşk'te kritik görüşme
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English