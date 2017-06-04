Şampiyon Beşiktaş'tan müthiş final

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu bitime 1 hafta garantileyen Beşiktaş, 34. haftada sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu bitime 1 hafta garantileyen Beşiktaş, 34. haftada sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Cenk'in pasında topla buluşan Gökhan İnler'in uzaktan vuruşunda kaleci Ahmet, meşin yuvarlağı kontrol etti.

16. dakikada Caner'in pasıyla orta sahanın sol tarafında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-0

19. dakikada orta sahada yapılan top kaybında araya giren Webo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

24. dakikada Muhammed'in sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

31. dakikada Oğuzhan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Tosic'in kafa vuruşunda kaleci Ahmet, topu kornere çeldi.

31. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cenk'in pasında altı pasta topla buluşan Tosic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

38. dakikada Rusescu'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

49. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk topa dokunamayınca meşin yuvarlak kaleci Ahmet'te kaldı.

56. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada Cenk'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Oğuzahan'ın pasında penaltı noktasında üzerinde bulunan Aboubakar'ın boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

89. dakikada Babel'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kaleci Ahmet'i geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlarla buluştu. 4-0



---KÜNYE---

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Mitrovic xx, Tosic xx, Caner xx (Adriano dk. 59 x), Gökhan İnler xx, Tolgay xx (Necip dk. 71 x), Oğuzhan xxx, Aboubakar xx (Ömer dk. 82 x), Babel xx, Cenk xxx

Yedekler: Tolga, Ersan, Gökhan Gönül, Atınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Osmanlıspor: Ahmet xx, Carlos xx, Numan xx, Szukala xx, Muhammed xx, Engin xx (Sinan dk. 58 x), Maher xx, Delarge xx (Burak dk. 75 x), Rusescu xx (Bifouma dk. 46 x), Regattin xx, Webo xx

Yedekler: Baran, Yalçın, Suat

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Cenk (dk. 16, dk. 89), Tosic (dk. 31), Aboubakar (dk. 73) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Carlos, Burak (Osmanlıspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)