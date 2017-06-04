Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şampiyon Beşiktaş'tan müthiş final
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şampiyon Beşiktaş'tan müthiş final

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu bitime 1 hafta garantileyen Beşiktaş, 34. haftada sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu bitime 1 hafta garantileyen Beşiktaş, 34. haftada sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Cenk'in pasında topla buluşan Gökhan İnler'in uzaktan vuruşunda kaleci Ahmet, meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada Caner'in pasıyla orta sahanın sol tarafında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-0
19. dakikada orta sahada yapılan top kaybında araya giren Webo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.
24. dakikada Muhammed'in sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
31. dakikada Oğuzhan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Tosic'in kafa vuruşunda kaleci Ahmet, topu kornere çeldi.
31. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cenk'in pasında altı pasta topla buluşan Tosic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
38. dakikada Rusescu'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.
49. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk topa dokunamayınca meşin yuvarlak kaleci Ahmet'te kaldı.
56. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
73. dakikada Cenk'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Oğuzahan'ın pasında penaltı noktasında üzerinde bulunan Aboubakar'ın boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
89. dakikada Babel'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kaleci Ahmet'i geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlarla buluştu. 4-0

---KÜNYE---
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Mitrovic xx, Tosic xx, Caner xx (Adriano dk. 59 x), Gökhan İnler xx, Tolgay xx (Necip dk. 71 x), Oğuzhan xxx, Aboubakar xx (Ömer dk. 82 x), Babel xx, Cenk xxx
Yedekler: Tolga, Ersan, Gökhan Gönül, Atınç
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Osmanlıspor: Ahmet xx, Carlos xx, Numan xx, Szukala xx, Muhammed xx, Engin xx (Sinan dk. 58 x), Maher xx, Delarge xx (Burak dk. 75 x), Rusescu xx (Bifouma dk. 46 x), Regattin xx, Webo xx
Yedekler: Baran, Yalçın, Suat
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Cenk (dk. 16, dk. 89), Tosic (dk. 31), Aboubakar (dk. 73) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Carlos, Burak (Osmanlıspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şampiyon kupasına kavuştu
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
5 katlı bina alevlere teslim oldu
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şampiyon kupasına kavuştu
Şampiyon kupasına kavuştu
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
5 katlı bina alevlere teslim oldu
5 katlı bina alevlere teslim oldu
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de eksik olan kupalar var
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de eksik olan kupalar var
Karaman: Bu şehir bu günü unutmaz
Karaman: Bu şehir bu günü unutmaz
Advocaat: Şampiyonluk için yeterli değildik
Advocaat: Şampiyonluk için yeterli değildik
Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum
Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum
Podolski ve Bruma tribüne girdi
Podolski ve Bruma tribüne girdi
Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English