Şampiyon Beşiktaş stattan ayrıldı

Gaziantepspor'u 4-0 yenerek lig şampiyonu olan Beşiktaş kafilesi sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı.

Gaziantepspor'u 4-0 yenerek lig şampiyonu olan Beşiktaş kafilesi sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı.

Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, takım otobüsü ile Gaziantep Kalyon Arena Stadı'ndan ayrılarak havalimanına gitti. Siyah-beyazlı ekibin saat 01.30 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.

(Lider Olgun/İHA)