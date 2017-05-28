Şampiyon Beşiktaş stattan ayrıldı

Gaziantepspor'u 4-0 yenerek lig şampiyonu olan Beşiktaş kafilesi sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı.
Gaziantepspor'u 4-0 yenerek lig şampiyonu olan Beşiktaş kafilesi sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı. Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, takım otobüsü ile Gaziantep Kalyon Arena Stadı'ndan ayrılarak havalimanına gitti. Siyah-beyazlı ekibin saat 01.30 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. (Lider Olgun/İHA)
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