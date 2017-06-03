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Şampiyon Beşiktaş kupasına kavuştu
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Şampiyon Beşiktaş kupasına kavuştu

Spor Toto Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, taraftarının önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 4-0 kazandığı Osmanlıspor maçının ardından taraftarının önünde şampiyonluk sevincini yaşadı. 

BEŞİKTAŞ MUTLU SONA ULAŞTI

Geçen yıl Şenol Güneş'le şampiyon olan Beşiktaş, 2016/2017 sezonunda da ipi göğüslemeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekip 15. şampiyonluğunu elde ederek üçüncü yıldızı da formasına taktı. 

Gaziantepspor maçında şampiyon olan Beşiktaş, günün erken saatlerinden itibaren kutlamalara başladı. Boğazı tarafatarlarıyla birlikte teknelerle geçerek Beşiktaş Park'a gelen siyah-beyazlılar, maç öncesinde yine taraftarlarıyla buluştu.

Stat önünde gerçekleştirilen kutlamaların ardından Osmanlıspor'la karşılaşan Beşiktaş rakibini farklı yendi. 

4-0'lık Osmanlıspor galibiyetinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldıran Beşiktaşlı futbolcular, koca bir sezonu mutlu sonla bitirmenin sevincini doyasıya yaşadı. 

BEŞİKTAŞ OSMANLI'YI RAHAT YENDİ

Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında şampiyon Beşiktaş, evinde Osmanlıspor'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 16. dakikada Cenk Tosun ve 31. dakikada Tosic'in golleriyle devreye 2-0 önde girdi. 

Mücadelenin ikinci yarısında da rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, 73'te Aboubakar, 89'da Cenk Tosun'un golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından şampiyon Beşiktaş karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve 2016/17 sezonunu 77 puanla kapadı.

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