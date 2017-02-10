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Samet Aybaba: Milli takımı sıkıntılı süreçler bekliyor
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Samet Aybaba: Milli takımı sıkıntılı süreçler bekliyor

Teknik Direktör Samet Aybaba, milli takımda yerli santrfor ve stoper sıkıntısı çekildiğini, mevcut futbolcuların gurbetçi olduğunu belirterek, 'Milli takımı sıkıntılı süreçler bekliyor' dedi.

Teknik Direktör Samet Aybaba, milli takımda yerli santrfor ve stoper sıkıntısı çekildiğini, mevcut futbolcuların gurbetçi olduğunu belirterek, "Milli takımı sıkıntılı süreçler bekliyor" dedi.
Denizli'ye bir seminer için gelen Teknik Direktör Samet Aybaba, Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi. Aybaba, kahvaltının ardından Beşiktaş dernek yöneticileriyle beraber, binayı gezdi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aybaba, şampiyonluk favorisini açıkladı. Aybaba, "Geçen seneden devam eden bir şey var, bu yılın da favorisi Beşiktaş'tır. Ama daha dikkatli olmak lazım, maçlar çok enteresandır. Böyle kaybedilen çok sezonlar vardı. Bence Beşiktaş o hatalı maçlardan bir tanesini de geride bıraktı. Daha dikkatli olacaklardır. Ne kadar kaliteli bir takım olduklarını ülkeye gösterdiler. Öyle devam etmesinde bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"TARAFTARLARIN DEPLASMAN MAÇLARINA GİTMESİNE DEVAM EDİLSİN"
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle takım yöneticilerinin federasyon ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Aybaba, "Taraftarların deplasman maçlarına gitmesine devam edilsin. Birkaç maçta bir şey oldu diye, bundan geri dönmek doğru değil. Futbolun içindeki kardeşlik, birliktelik mesajından vazgeçmeyeceksiniz. Sahanın içinde olabilir, böyle maçlar dünyanın her yerinde olur. Ama daha rahat maç izlemek istiyorsak, bir takım sıkıntılara katlanacağız ve hep birlikte aşacağız. Yöneticileri engelleyemiyoruz, yapacak bir şey yok. Yönetici arkadaşlarımızın çoğu futbolun içinden gelmediği için ne söylediklerini bilmiyorlar, sonrasında açıklama farklı yerlere gidiyor. Bence toparlamak lazım. Mesajları doğru vermek lazım. Birbirimize ihtiyacımız var. Bizim amacımız, gayemiz futbolu geliştirmek olmalı, sevgiyi geliştirmek olmalı. Bunları yaparsak daha iyi, daha keyifli sezonlar yaşarız" ifadelerini kullandı.

"YABANCI KONTENJANI MİLLİ TAKIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR"
Yabancı kontenjanının milli takıma olumsuz yönde etki yaptığını belirten Aybaba, "Bunun cezasını ileride daha da çekeceğiz. Yani ülkemizde 14 yabancı oyuncu kontenjanı var, yerli bir tane santrfor bulamıyorsunuz, yerli bir tane stoper bulamıyoruz. Milli takım oyuncularının çoğu da biliyorsunuz, gurbetçi. Orada eğitim görmüş oyuncular, o yüzden milli takımla ilgili çok sıkıntılı süreçle bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Samet Aybaba, beraberindekilerle seminere katılmak üzere dernekten ayrıldı.
(Medeni Topaloğlu / İHA)
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