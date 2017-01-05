05.01.2017 14:59 SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı

Büyükşehir SAMEK'lerde ilk yarıyıl eğitimlerinin tamamlanmak üzere olduğu; kurslar devam ederken yeni dönem için de kayıtların alınmaya başlandığı ifade edildi. Büyükşehir SAMEK'lerde ilk yarıyıl eğitimlerinin tamamlanmak üzere olduğu; kurslar devam ederken yeni dönem için de kayıtların alınmaya başlandığı ifade edildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) ikinci dönem kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi. Kayıt işlemlerinin yanı sıra ilk yarıyıl eğitimlerinin de devam ettiğini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, "Kurslarımız devam ederken ikinci dönem için kayıt işlemlerine de başladık. 20 merkezde, 82 branşta, 7 bin kursiyerimizle birinci dönemi kapatmaya hazırlanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi ikinci dönemde SAMEK'lere bekliyoruz" diye konuştu.



Gelinen noktada SAMEK'lerde oldukça verimli bir dönem geçirildiğine vurgu yapan Aktürk, "Sakarya halkının kurslarımıza gösterdiği yoğun ilginin ikinci dönemde de süreceğine inanıyoruz. Bu ilgiye karşılık verebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci dönem kayıtlarımız 22 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kayıtlarımız kurs merkezlerinden, mesai saatleri içerisinde kimlik bilgileriyle kesin olarak yapılabiliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 40 54 (dâhili: 3434) numaralı telefonu arayabilirler" ifadelerini kullandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Sanat ve Meslek Eğitimi'nde 2. dönem açılacak olan branşlar şu şekilde:



AKYAZI: Arapça, İngilizce, Diksiyon, Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye



SAMEK EĞİTİM ve GENÇLİK MERKEZİ: Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca, Türkçe, Osmanlıca, Emlak Danışmanlığı, Yönetici Asistanlığı, Hasta Kabul İşlemleri, Diksiyon, Autocad, Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye Kullanımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe



KARASU: Arapça, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı, Diksiyon



KAYNARCA: Arapça, İngilizce, Bilgisayar Kullanımı



MUTFAK ATÖLYESİ: Butik Pasta Ve Kurabiye Yapımı, Pasta Yapımı Ve Sunumu, Türk Ve Dünya Mutfağı

